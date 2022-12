Todo el mundo canta “Muchachos”

Las reproducciones crecieron el 4.300% entre la semana previa a la finalización de la Copa del Mundo de fútbol y la de la consagración de la selección argentina y no paró de crecer. Desde entonces los registros locales arrojan el 5.400% de incremento en escuchas en los últimos días. Vertiginoso es poco, más teniendo en cuenta que el 22 de noviembre, cuando debutó en el torneo contra Arabia Saudita), sólo se la había escuchado 29.000 veces; mientras que el día del triunfo sobre Francia se llegó a 1.578 millones de reproducciones según el sitio ChartData. La segunda canción elegida de los fans fue el clásico “We are the champions”, de Queen.