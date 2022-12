Números de Oro: un regalo anticipado de Navidad para tres afortunados

Padilla tiene 53 años, vende soda y vive con su mamá y su papá. Con el premio planea comprar una camioneta para seguir trabajando. Nos cuenta como lo vivió: “El lunes me levanté y controlé los Números de Oro; me faltaba sólo uno, y al otro día, a las seis de la mañana, comprobé tres veces que había salido el que no tenía; me sorprendí porque nunca había ganado nada”.