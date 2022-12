Un nuevo concepto para marcar tendencia

The Flipa Concept llega a Tucumán para revalorizar el contacto con las cosas y los momentos lindos de la vida. Esta propuesta busca traer a la provincia las últimas tendencias de Europa y Estados Unidos, donde marcas muy conocidas -como Anthropologie por ejemplo- ofrecen en sus locales venta de ropa, vajillas y hasta muebles vintage; incluso hay casos donde se ofrece a los clientes un servicio de café o bar integrado al salón de ventas.

Es por esto que, en conjunto a Petit Café Monet que ya tiene una trayectoria avalada por el éxito de su restó de avenida Aconquija 749, Yerba Buena, tendrás la experiencia de viajar sin tener que salir de la provincia.

Además, no falta nada para las fiestas, y en The Flipa Concept podés encontrar tu outfit ideal para celebrar en esta temporada. Si sos socio de Club LA GACETA, todos los días tenés 20% de descuento en un pago (con cualquier medio de pago) y un 15% off en tres pagos (con tarjetas de crédito habilitadas), promos que sin duda no te podés perder.

Las polleras con volados, tanto largas como cortas, marcan la pauta para este verano, con colores vibrantes, conjuntos, lino y mucho más. Y para ellos, Flipa tiene varias opciones de camisas, pero la vedette sin duda es el lino. Los modelos con cuello mao, acompañados por una bermuda de gabardina y unas zapatillas, son claves para esta Navidad. También para aquellos que ya están preparando sus vacaciones podrán encontrar polos y remeras en varios modelos y colores. Y no puede faltar en tu valija un short de baño floreado, disponible en sus espacios.

Una característica que diferencia a Flipa del resto, es su colección o curaduría de vajilla vintage, que posee varios origenes -alemán, inglés, francés y nacional-, elegida especialmente para el local y para aquellas personas que quieran tener en su mesa un objeto inigualable, atemporal pero con un pasado único y un significado histórico, con ese valor agregado que lo hace tan especial.

Para estas fiestas podés encontrar copas, ensaladeras, floreros, fuentes... de todo para armar una mesa diferente, con una historia que contar.

Visitá su local ubicado en 25 de Mayo 517 y en las redes sociales como @theflipaconcept; ahí encontrarás contenido acerca del local en general, de la ropa y de la vajilla. También posee otra cuenta, @flipastorage, que consiste en el “depósito” de Flipa, un Instagram exclusivo para la vajilla como tienda on line que realiza envíos a todo el país.

Y si queres ver más de las nuevas tendencias y modelos que trae en esta temporada no te olvidés de revisar su página web www.flipa.com.ar, funciona 24x7 y solo podés adquirir ropa. También cuenta con la función de envíos a domicilio.