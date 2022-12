El mundo rendido a los pies de Messi

“Habría que guardarle un lugar para el próximo Mundial. Si son 26 que tenga la “10” guardada si quiere seguir jugando. Se ganó el derecho a decidir qué hacer con su carrera y con la selección. No tiene ninguna cuenta pendiente si es que la tenía. Aunque para mí nunca la tuvo”, dijo Lionel Scaloni, minutos después de que su equipo levantará el máximo trofeo. “Lo que le transmite a sus compañeros es algo que no vi nunca en mi vida. Que una persona que sea tan influyente con sus compañeros no sucede casi nunca”, agregó el entrenador argentino.