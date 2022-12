Las indignantes declaraciones de Álvaro Morales sobre el triunfo de la Selección argentina: “¿Cuándo ganará bien un Mundial? Por la dictadura, por trampa y ahora por penales inexistentes"

Con respecto a Messi, el periodista dijo que “durante su carrera se le quisieron atribuir condiciones de líder que el muchacho no tiene. Yo no niego que sea un buen jugador ni uno de los mejores de la historia. Él no es el caudillo ni el líder. Él no tiene, quizá, ese alma maradoniana aunque tampoco es santo de devoción Maradona, aunque sí reconozco algo en Messi: la regularidad que ha tenido y los números que ha tenido en Europa no los tuvo Diego”.