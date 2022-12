Por estas 10 razones Argentina es tricampeona mundial

1) Hablemos de este partido increíble, tan difícil de describir, una de las finales más impresionantes de la historia de los Mundiales. Intentemos comprender sus claves ahora que el tiempo va pasando y podemos verlo con algo de tranquilidad. Dos horas de fútbol en las que Argentina hizo todo lo que debía y más. Dos veces tuvo la Copa en las manos y dos veces se le escurrió. Primero en el tiempo reglamentario, al cabo de 80 minutos casi perfectos; luego en el suplementario, cuando tras el gol de Messi no quedaba nada para el final. Y sin embargo, y sin embargo… El defensor del título emergió de sus propias sombras y a punto estuvo de la hazaña. No era su momento, no era su tiempo. Es el de Argentina, un campeón absolutamente merecido, de Messi a “Dibu”, de un equipo con todas las letras bien puestas. Pero vamos por partes.