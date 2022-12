Inventarse una vida en La Provence

En la Rue Grande, pululan las galerías de arte y los negocios de baratijas provenzales. Aprendo que, entre las calles de piedra, unas iguales la otras, la mía tiene la boca carnosa de Brigitte Bardot: desde un atelier de Arte Pop su media sonrisa de sus rasgos gatunos me indica el camino a casa. Cada noche dibujo con los pies los caminos de mi propio laberinto interior del que emerjo en la Roma de siempre, el Café de la Place en donde aperitivo mediante, me entrego al vagabundeo diletante: o bien estiro la oreja, o abro los ojos, según corresponda, para hundirme en existencias ajenas. La vida soñada de los otros. Hace 50 años que trabajo en el café, suelta Pierre, el mozo, la segunda o tercera noche de ronda, en que sentada como en el teatro escruto a unos turistas americanos jugando torpemente a la pétanque, en la Place Charles de Gaulle, la plaza en cuestión. Debemos ser pocos los que hemos tenido un solo trabajo. Mientras reflexiona en voz alta, sus murallas, que parecían de piedra se desmoronan lentamente como si fuesen de sal. Asoma tímida su alma. Entonces, los sirvió a todos. Sí, dice módico, a todos, Yves Montand, Simone Signoret, Mohammed Alí, Lino Ventura, Jean Paul Belmondo. Todos venían aquí y yo los servía, asegura como indiferente. ¿Y tiene alguna anécdota sabrosa para contarme? Mi asalto intempestivo fuerza a mi interlocutor a izar nuevamente el puente levadizo, a cerrar compuertas, a ponerse a resguardo en la torre más alta de su ciudadela interior. No, responde y se va. Más tarde habría descubierto mi necedad: la mejor historia de Pierre es su propia historia de ultramar. Quedo sola frente a la noche hora en que la letanía de las cigarras provenzales ha callado, aunque no las charlas livianas a mi alrededor. Ahora mi pensamiento se evapora en hipótesis estériles: soy extranjera, soy turista, soy por lo tanto una exiliada del canto de las cigarras, las partidas de bochas y las eternas tertulias bajo el gran tilo. Inesperadamente me invade la nostalgia de lo que nunca sucedió, la peor de todas según Sabina.