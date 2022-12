Horacio Rosatti: “Esta Corte no negocia fallos”

Enfatizó que la fortaleza del Poder Judicial está en su independencia. “Esa independencia se traduce en la no transabilidad, la no negociabilidad de nuestras decisiones. Eso para nosotros es fundamental. Muchas veces nos preguntan ‘¿ustedes no piensan en las consecuencias de sus decisiones?’ Sí, pensamos, pero yo cuando me preguntan esto digo: ¿Y acaso quienes no han podido resolver un conflicto antes de judicializarlo, quiénes los judicializan, quiénes recorren distintas instancias judiciales manteniendo su disconformidad... Sobre ellos no recae la pregunta de ¿no piensan en las consecuencias?”, declaró.