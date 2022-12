Abren un centro de neonatología animal

La puesta en pie del CINA no fue sencilla. Requirió trabajo extra, no solo de los docentes de la FAZV, sino también de estudiantes que se sumaron. “En 2017 la carrera no logra ser acreditada por la Coneau. Entonces nos propusimos ser motores del cambio, aunque eso nos llevara tiempo y esfuerzo extras, que las instituciones no tendrían en cuenta a la hora de evaluarnos. Empezamos con el Hospital de Grandes Animales de la FAZV, gracias al aporte de propietarios y de usuarios de equinos y bovinos. Hoy este es referencia para colegas y propietarios”, dijo Ibarreche.