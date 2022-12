Dólar soja: el BCRA compró U$S 361 millones en la semana

El saldo positivo de hoy se suma a los U$S 457 millones que la autoridad monetaria adquirió en la primera semana del dólar soja, a los U$S 236 millones que compró en la segunda, a los U$S 70 millones que sumó en la jornada del lunes, los U$S 39 millones del martes, los U$S 40 millones del miércoles y los U$S 157 millones de la jornada de ayer.