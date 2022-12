Romero denunció irregularidades en la quiebra del ingenio San Juan

El subsecretario de Tránsito afirmó que los Jorge otorgaron una autorización “a Mariano Poliche (pariente político de Bougeau) por 180 días con la facultad para negociar: 1.500 hectáreas agrícolas por un valor de U$S 19 millones; 240 hectáreas urbanas y sub urbanas por un valor de U$S 9 millones; el espacio del Ingenio y las máquinas por un valor de U$S 12 millones de dólares. O sea, un total de U$S 40 millones”.