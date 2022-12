Jubilaciones, Refuerzo Alimentario, AUH, Embarazo y otros beneficios: quiénes cobran hoy las prestaciones de Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el cronograma de pago para los beneficiarios de distintos programas implementados por la repartición.

Cobran hoy, viernes 16 de diciembre: - Jubilaciones y pensiones con haberes que no superen a los $50.124 DNI terminados en 4 - Refuerzo Alimentario DNI terminados en 4 - Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo DNI terminados en 4 - Asignación por embarazo DNI terminado en 4 - Asignación Prenatal y asignación por maternidad DNI terminado en 6 y 7 - Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento Segunda quincena: del 22/11 al 12/12. - Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas Todas las terminaciones de DNI: del 12/12 al 12/01.

Para contactarse con la Anses se puede llamar a la línea telefónica gratuita 130 (funciona las 24 horas, aunque con atención personalizada entre las 8 y las 20) o consultar los canales habilitados en el sitio web de la repartición. En el caso de jubilados y pensionados, la Anses recordó que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI. E n tanto que los haberes de quienes no hubieren concurrido se mantendrán disponibles en sus cuentas.