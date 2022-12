Cartas de lectores: Subsidio de Salud

Pág. 5 de LA GACETA del 14/12: “ …bebidas, café, té y caramelos para jubilados”, “los afiliados al subsidio podrían perder la atención en clínicas y sanatorios”.- El primer título es un insulto a cientos o miles de jubilados y pensionados que cuando jóvenes trabajaron y aportaron al Estado con la clara visión que estaban haciendo patria y en la esperanza de vivir sus últimos años sin sobresaltos económicos y de salud. Los entonces jóvenes estudiaron gratis y hoy tienen títulos universitarios y manejan la política pero, piensan que con café, té y caramelos están actuando ¿cristianamente?, cuando en realidad es un acto político para comentar en los diarios. La otra mala noticia es nuestra obra social, Subsidio de Salud. Digo nuestra obra porque el 20/08/77 con la ley 4.373 y su decreto reglamentario ordenan nuestra afiliación obligatoria, forzosa, descontando de nuestros sueldos una suma de dinero en concepto de afiliación, hoy es el 4,5% del total de nuestros haberes. La ley 6.446 ordenaba un servicio público con autarquía administrativa, personalidad jurídica y financiera administrada por un órgano pluralista de dirección colegiada con el voto directo de sus afiliados, un Directorio compuesto por un Presidente, un Vicepresidente y tres Vocales. Pero, en el año 1991 el entonces Interventor Julio César Aráoz ordenó la Intervención de nuestra obra social y hasta hoy, un poco más de 31 años, el Gobierno usa los dineros de la obra social por intermedio del Ministerio de Economía y seguimos los afiliados, nosotros los pocos jubilados y pensionados transferidos a la nación todavía con vida, sin el derecho al voto para elegir nuestras autoridades y conocer el uso de sumas millonarias. Para rematar, nos informa también LA GACETA: “Los afiliados al Subsidio de Salud podrían perder la atención en clínicas y sanatorios” porque la Asociación de Clínicas y Sanatorios rescindió el contrato y, según la noticia, nuestro futuro depende y está en las manos de una sola persona, el actual ministro de Economía que, dicho sea de paso, es un jubilado transferido a la Nación. Es tanto el desinterés del Gobierno de Tucumán para con nosotros los jubilados y pensionados transferidos a la Nación que, “olímpicamente” ex profeso se olvida que está condenado en decenas de sentencias judiciales a pagarnos el 82% y/o el porcentaje “de toda suma de dinero que reciba el activo en su sueldo llámese como se llame” y que desde hace un buen par de años les viene otorgando al trabajador activo distintas sumas de dineros y con distintos nombres, para tranquilizarlos cuando amenazan con parar sus actividades si no les aumentan el sueldo. Estamos tan desamparados por todos los gobiernos que pasaron ya por nuestra provincia y hoy, no tenemos autoridad, no nos van a permitir participar en el acuerdo que estaría en víspera de solución con la Asociación de Clínicas y Sanatorios.