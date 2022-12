El banderazo contra la AFA y la reventa de entrada, algo así como el infierno mismo en Qatar

Esta no es la primera vez que se genera una movida así en Doha, aunque sí la primera que movió a cientos de simpatizantes y que originó un banderazo con cánticos a favor del equipo y en contra de la dirigencia del fútbol argentino. Por supuesto, los cañones fueron dirigidos hacia el presidente Claudio Chiqui Tapia. La AFA tiene una canal de retiro de entradas en la capital qatarí pero no depende exclusivamente de hacer un chasquido y que todo se solucione. Pero sí tiene la posibilidad de gestionar con el comité organizador y buscar la manera de que los argentinos no se queden afuera.