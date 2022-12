Fernández aseguró que no permitirá que la oposición vuelva a gobernar

No se olvidó de Macri

Más allá de destacar los logros de su gestión, Fernández no se olvidó de mencionar a la “deuda impagable” que heredó de la gestión anterior y sin mencionarlo directamente criticó a Mauricio Macri por las conferencias que realiza en el extranjero. “Escucho un expresidente dando conferencias, diciendo que la Argentina es el país de 70 años de frustración, eso no es la Argentina”, indicó Fernández para luego retrucar: “Argentina tiene la salud pública que envidia toda Latinoamérica, tiene la educación pública donde vienen todos los latinoamericanos a educarse. Es el país donde los que trabajan discuten sus salarios, tienen aguinaldo y vacaciones pagas. Argentina es el país donde los inversores privados ponen dinero, apuestan al crecimiento, dan trabajo, ganan plata, pagan sus impuestos y crecen. Es el país que tiene científicos que se dedican a crear una vacuna contra la covid-19 y así no estar mendigando vacunas por el mundo. Eso es Argentina”.