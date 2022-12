Mañana se inicia el paro de los Autoconvocados de la Salud en los hospitales

Nassif reclamó que también establece inequidades entre los otros niveles salariales; los niveles B, C y D. “Es como decirle a una enfermera ‘usted no sirve y no requiere ningún tipo de aumento’, o a un técnico de laboratorio despreciar la actividad que realiza, o a un kinesiólogo no considerarlo como que deba tener un salario digno”, aseveró.