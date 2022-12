Desarrollo Social: una empresa dice que adulteraron la muestra de sus productos en una compra de 2.500 zapatillas

Finalmente, la comisión de Preadjudicación de Desarrollo Social que integraron Fernanda Barrera, Silvia Bonadeo y Agustín Peñalba aconsejó –de manera no vinculante- realizar la operación con la empresa Sucesión de Kotler, que había presentado la oferta más onerosa. “Se aconseja pre-adjudicar por cumplir con las exigencias estipuladas en las invitaciones y porque el precio se encuentra dentro de los valores del mercado, tal como surge de la comparativa con los precios de referencia de mercado informados por la Dirección de Compras y Contrataciones, Esta Comisión entiende que en el caso particular, la calidad del producto preadjudicado, tal como se mencionó en el Acta de Análisis de Muestras, es ampliamente superior a la de sus competidores lo que incide principalmente en la durabilidad del producto y en el impacto en la salud de futuros usuarios. Asimismo la diferencia de precios no se aprecia sino en los números de talle 34-43 siendo la diferencia de precio inferior al 12% del precio de su competidor ($ 52.480) y menos del 15% del precio más bajo ($52.400)”, se lee en el expediente N° 18650/425-GA-2022.