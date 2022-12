Desde Bad Bunny hasta Adele: conocé a los famosos que hinchan por la selección argentina

Del otro lado del charco, el español Alejandro Sanz publicó: “Argentina… cómo me has hecho sufrir…. Sufrir y gozar”. Pero no solo fue Iberoamérica, sino que la inglesa Adele respondió ante el saludo de un argentino. “¿Eres de Argentina? Gracias a dios ganaron en los penales hoy”. Y agregó: “¡Te amo, Messi, te amo!”.