Teresita Terraf: “Una no puede alejarse de lo que es una pasión”

- El amor de mis alumnos. Ese requerimiento constante es un abrazo, esa mirada expectante esperando le acerques alguna luz, es pura energía. Estoy jubilada desde el 30 de abril de 2021, pero en los hechos nunca dejé la facultad. En la pandemia comencé a preparar las XI Jornadas de Investigación Teatral. Cuando me llegó el aviso de mi retiro faltaban dos meses para inaugurarlas, así que seguí trabajando igual para concluir con su desarrollo. Ese año fueron internacionales, y venía hablando y comprometiendo a numerosos expositores. Por otro lado había en aquel momento y hoy mismo, varios concursos que me tienen como miembro titular. Y lo más importante de todo es que sigo en contacto con los alumnos. No hay un solo día en que alguno no me llame para hacerme alguna consulta. Y me encanta. Ellos más que nadie han sido los inspiradores de cada aporte que pude haber hecho. Ahora, en esta nueva condición, puedo seguir en ejercicio, de manera honoraria.