Souq Waif y el sexto banderazo argentino: un levantamiento de las almas pasionales

Hablemos del sexto banderazo argentino, hablemos de lo que significa para los que que estamos acá, por laburo y por placer. Hablemos de cómo se maneja la ansiedad hasta jugar la semifinal contra Croacia en Lusail. Hablemos de que sabemos que Leo no nos va a dejar ni locos en banda, y de que Diego y la Tota, menos. Desde el cielo seguirán cuidándonos las espaldas, acompañando a Dibu en sus atajadas. Esperemos no necesitar de los penales, ya sería mucho. Ya sería tan cotidiano como lo es el día a día en nuestro país, vértigo emocional puro. Hoy puedo comer, mañana no sé, dependerá de la inflación.