El vóley pone en marcha una nueva ilusión olímpica

También a las siete comenzará la actividad en el tenis. En singles, en primer turno, debutará Nadia Podoroska (ante la francesa Diane Parry), y no antes de las ocho y media, será el turno de Mariano Navone (ante el portugués Nuno Borges). Además, no antes de las 14, la dupla compuesta por Máximo González y Andrés Molteni enfrentará nada menos que a Carlos Alcaraz y Rafael Nadal, mientras que no antes de las 12, Lourdes Carlé y Podoroska enfrentarán a las alemanas Tatjana Maria y Tamara Korpatsch.