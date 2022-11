Mundial de Qatar: en las redes juntan firmas para que Macri no vuelva a presenciar otro partido de la Selección

Tras los comentarios y memes en Twitter haciendo alusión que Macri fue la “mufa” que ocasionó ese lamentable resultado, se generó una petición para que el ex jefe de Estado no asista a los partidos de la Selección. La petición, armada por el sitio "Todo Negativo", que difunde ideas del kirchnerismo, se puso como objetivo inicial 2.500 firmas, marca que no tardó en ser superada. Actualmente, ya tiene más de 4.000 firmas y varias personas comentaron que "donde va es mufa" y que firman el documento porque quieren que Argentina levante la Copa del Mundo.