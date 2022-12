Cartas de lectores: se vive muy mal

Asistimos a un país, Argentina, que no brinda las mejores condiciones de vida digna a los habitantes. No solamente no provee alimentos, siendo que tiene la capacidad de producir los mismos para 450 millones de personas, sino que tampoco asegura una vida placentera, porque sus habitantes están atravesados por problemas de diferente índole que generan incomodidad, malestar, malhumor, intranquilidad, incomodidad... y todo esto deriva muchas veces en trastornos psicológicos y cardiológicos. Por citar ejemplos concretos, los individuos deben padecer los cortes de calles, de rutas, de energía eléctrica, paros del transporte público... en fin, dificultades que terminan perjudicando sobremanera y alterando el ritmo habitual de la gente. Es cierto que el ser humano de estos tiempos debe buscar alternativas para sortear situaciones contraproducentes, tiene que ser resiliente, adaptarse a los cambios, ser empático, demostrar superación ante cada obstáculo para aprender y reaprender. Sin embargo, cómo hace ese ser humano para eludir problemas que no son propios sino que provienen de agentes externos ? Un paro del transporte público perjudica a numerosos sujetos, un corte de luz le ocasiona inconvenientes que no puede resolver por más que posea espíritu de superación personal y cuente con la necesaria capacidad de disolver conflictos. Se vive muy mal actualmente en mi país. Incluso puede advertirse escasa preocupación y ocupación de la dirigencia para hallar soluciones inmediatas o rápidas. La empatía casi ni existe en quienes tienen la responsabilidad de brindar bienestar a los ciudadanos.