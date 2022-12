“El quinteto de la muerte”: ¡Puro cine!

Mucho se escribe sobre el poder de veto que tiene cada uno de los integrantes. Esa palabra no existe en la Carta de la ONU. Hábilmente la redactaron los Aliados triunfantes de la Segunda Guerra Mundial (IIGM) para que su vigencia fuese solapada. En el Art. 2, punto 3, las decisiones importantes del CS se toman por nueve miembros, incluidos –se precisa- todos los miembros permanentes (aquí muestra su perfil el veto, porque si no votan afirmativamente los cinco ¡no hay resolución!). De modo que ningún esfuerzo interpretativo hay que hacer para afirmar que en este sector de comando de la ONU (el otro, la Asamblea General) la democracia es una palabrea que no encaja en el sistema.