Mundial de Qatar 2022: qué jugadores se pierden las semifinales por acumulación de amarillas y quiénes corren peligro para la final

Francia, por su parte, que clasificó a las semifinales tras dejar en el camino Inglaterra por 2 a 1, no tiene a ningún jugador sancionado luego de que Aurelien Tchouameni y Jules Koundé, los únicos dos que estaban comprometidos con las tarjetas, no fueran amonestados en el enfrentamiento ante el combinado inglés. El mediocampista de Real Madrid le cometió una infracción a Bukayo Saka dentro del área y el árbitro Wilton Sampaio cobró la pena máxima a instancias del VAR, pero decidió no mostrarle la tarjeta amarilla al ex Mónaco, por lo que podrá enfrentar a Marruecos.