Marty Baron, plenamente un periodista

Hoy, Baron está escribiendo un libro sobre esos días. Reconstruye lo que implicó el ingreso del fundador de Amazon en una catedral de la prensa y, tres años después, la llegada de Donald Trump a la presidencia norteamericana y su elección de los medios –especialmente The Washington Post y The New York Times- como sus principales enemigos. “We are not a war, we are at work (no estamos en guerra, estamos trabajando)”, respondió Baron.