Marty Baron: “Existe una necesidad de descubrir los hechos y de hacer que los políticos rindan cuentas, pero no es una guerra: es una misión”

-En cada puesto que ocupé, entré de afuera de la organización. A lo largo de los años me he encargado de la cobertura de historias gigantes, pero estaba agotado y anhelaba más tiempo personal. Ahora estoy escribiendo un libro, y realmente no extraño mucho del periodismo, con la excepción de pasar mis días con buena gente. Mi ego no sufre por no ser “Editor en Jefe”.