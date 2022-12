Daniel Balderston: “Borges consideraba que sus textos nunca estaban cerrados”

-El archivo de Borges está en esta computadora, porque está hecho de imágenes de catálogos, fotos, PDFs, cosas publicadas, etc. Por suerte, en cierto momento me puse a clasificar con cierto cuidado todo ese material; por eso sé ahora dónde está mi carpeta de las primeras versiones del texto “x”, la segunda versión y la versión publicada en libro, y entonces puedo ir cotejando. Pero no hay un archivo Borges, solo hay un archivo virtual. Hay gente trabajando con estos materiales, y a veces les comparto cosas para que puedan completar sus colecciones de un texto específico o me comparten.