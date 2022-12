Un cumpleaños doble y un festejo único

El rock está de festejo. Que dos bandas independientes cumplan 10 años sobre los escenarios es motivo más que suficiente para celebrar y que lo hagan juntas en el mismo espacio, doble atractivo.

Esta noche, Syderalus y Rebel se presentarán en Roberto Nesta Club (San Martín 1.129), con la participación de Exeo como invitada especial, lo que marca una tendencia: este último grupo fue fundado hace 15 años, lo cual también es una gran noticia.

“Como todo proyecto o relación que se encara de manera más o menos seria (porque tener una banda también es tener una relación), Syderalus arrancó con ganas de compartir. En nuestro caso fue la música, ante una necesidad de crear y expresarnos a través de canciones hechas con honestidad. La idea fue hacer la música que nos gustaría escuchar y cumplir 10 años como banda significa muchas cosas. Compromiso y respeto, ante todo, fueron las claves para poder disfrutar de lo que a uno le gusta y le apasiona hacer”, afirma Augusto Gallegos, integrante del trío junto a Isaac Llavera y Nico Auvieux.

El músico adelanta que esta noche tocarán canciones de su segundo disco y adelantarán algunas que formarán parte del tercer disco que prevén lanzar el próximo año, siempre dentro del estilo particular que desarrollan, con la investigación como bandera.

“Existen distintas formas de expresarse, todas son válidas siempre y cuando seas honesto con vos mismo. A todo esto hay que sumarle que tengas una buena relación con los otros integrantes. En estas tierras, mantener un proyecto en el tiempo no es fácil, pero siento orgullo de poder decir que no tengo compañeros de banda, sino amigos con los que he podido compartir ideas, concretarlas en conceptos y canciones, discos y recitales, viajes, etcétera”, destaca.

En esta década, un de los desafíos más fuertes en términos se supervivencia artística ha sido la pandemia. “Hemos atravesado un momento delicado en nuestra historia como humanidad. Pero hoy la escena local está resurgiendo, los locales volvieron a abrir, las bandas están volviendo a tocar, y en ese contexto, que ya nos resultaba lejano, nos encontramos festejando”, reconoce.

José Gabriel Cecenarro es el cantante de Rebel y oficia de vocero de sus compañeros Juan Martínez, Martín Barrionuevo, Santiago Bazán y Hugo Leturia. “Haber llegado a cumplir 10 años es un cúmulo de sensaciones: la principal es que estamos felices con todo lo que hemos logrado y haberlo con la misma formación con la que empezamos lo hace más especial aún. Generamos una energía muy especial que surgió del compartir, y mirar para atrás es súper satisfactorio, porque creemos que la banda ha ido siempre en crecimiento a pesar de las vicisitudes y del golpe que significó la pandemia para todos y para la música en particular”, asevera.

El recital servirá para repasar todas sus canciones, desde el disco “Despertar Germinal” completo a las nuevas que aún no fueron grabadas en estudio pero que formarán parte de su segunda grabación. “Estamos listos para darlo todo, nunca más literal. Fue un hermoso descubrimiento habernos dado cuenta de que con Syderalus celebramos casi en simultáneo, porque vivimos cosas muy piolas juntos, como la increíble experiencia de llevar el metal al teatro San Martín en una fecha que fue muy especial”, recuerda.

Cecenarro destaca que “la escena rockera local fue reactivando muy progresivamente después de la pandemia, y ahora volvió a haber fechas todos los fines de semana, sobre todo de tributos, que se organizan con mucho esfuerzo; es cuestión de conocer la agenda, la movida es amplísima y de excelente calidad y si bien hay falencias estructurales que se sostienen desde antes del Covid y muchos grupos que se disolvieron durante el parate, hay muchísima música prendida fuego en Tucumán”.