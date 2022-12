Babasónicos: se atrincheran en un show prometedor

No deberíamos dejar de hablar de “Trincheras”, que fue el tema corte del disco, aunque no está involucrado en él; sólo fue un adelanto de una canción disparadora, donde no sólo le hacen un guiño a Gabo (Gabriel Manelli), quien falleció de cáncer linfático en 2008, y una bella obra de arte de Carca posando al lado de Messi y Dárgelos en una foto.