Festival solidario en El Piletón con mucho rock

La grilla del rock tiene para esta noche un despliegue casi sin comparación con otra fecha del año en cantidad y variedad de estilos. Aparte de los shows de Babasónicos y del cumpleaños de Syderalus y Rebel (ver notas aparte), la agenda da opciones.

Desde las 18 habrá Rock Solidario en El Piletón del parque Avellaneda, y como entrada se pide un alimento no perecedero o un juguete para ser donado a organizaciones sociales. La cartelera menciona a Ideales Imperfectos, La Suburbana, Momentáneamente, Fuera de Joda, Cirkómicos Cooperativa y Seta.

En el marco del ciclo Autores Tucumanos, Matilda Lee (la banda de rock alternativo y rock pop de Juan Vázquez, Omar Saguir, Gonzalo Barthaburu, Facundo Deforel y Silvio Castillo) estará en el Bar Irlanda (Catamarca 380) desde las 21.30, con entrada libre. A la misma hora y también sin cobro de derecho de espectáculo, Pasajeros en Trance hará su homenaje a Charly García en Casa Rosada (Crisóstomo Álvarez 2.277).

Vinilo (foto) hará su recorrido de covers nacionales e internacionales desde las 23 en Veracruz (avenida Soldati 684).

En Concepción, El Bondi de la Alegría anuncia a Huguis López y Los Azulejos, Alto Voltage y Zona de Nadie, entre otros grupos.

Magic Music Box (José Colombres 427) prevé un Especial Grunge a cargo de Under The Sun, con temas de Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden y Alice in Chains y la presencia como invitado de C.O.O.K. Estimado Vergara visitará el Turco Party Rock con su fiesta funk pop.

En el mundo del hard rock, Harlem se presentará desde la medianoche en José Cuervo (Miguel Lillo 352), también con acceso gratis. A su vez, D’fasados irá a Tafí Viejo, para actuar en Rocantainer Espacio Bar (avenida Roca Oeste 1.015) en una zapada junto a Salvatores y Reyersion; y Delirados estará en Utopía (Bernabé Aráoz 186).