Mundial Qatar 2022: Rodrigo De Paul se mostró molesto con la filtración de su lesión

“Si, yo estoy bien. Siempre lo voy a estar cuando me pongo esta camiseta. Pero, a veces uno lee y algunos me daban afuera del Mundial, decían que estaba desgarrado”, aseguró. “No solo hay que cargar con la bronca de que uno tiene algo ahí, sino que también tranquilizar a la familia. Mi papá y mi mamá me llaman y me preguntan que pasó, yo no le había dicho a nadie”, explicó el mediocampista.