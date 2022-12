"¿Qué mirás, bobo?": El fuerte enojo de Messi que fue tendencia en las redes

"Me dio mucha bronca en el empate, creo que no era para que termine así, no quiero hablar del árbitro, porque sino te sancionan, no podés decir lo que pensás, ser sincero, pero la gente vio lo que fue, teníamos miedo antes del partido y la FIFA tiene que rever eso, no puede mandar alguien así, un árbitro que no esté a la altura", lanzó el capitán en zona mixta.