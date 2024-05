La deuda pendiente que tiene San Martín de Tucumán y que Diego Flores debe resolver

“El volante central necesita hacer jugar a su equipo. Si un equipo no juega bien, es porque el volante central no tuvo un buen partido”. Las palabras del experimentado mediocampista brasileño Casemiro encajan “cómo anillo al dedo” con el problema que aqueja a San Martín de Tucumán. Los números del equipo en lo que va de la temporada son bastante buenos -se ubica puntero en soledad y es el menos goleado del torneo- pero el funcionamiento general no convence del todo. Uno de los principales motivos es la falta de consolidación en la mitad de la cancha y por consiguiente, la poca efectividad en la generación de juego.