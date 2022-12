Argentina - Países Bajos: el partido también se jugó en las aulas

Las variables consideradas fueron: porcentaje de niños en edad de asistir a la primaria que no asisten; porcentaje de niños en edad de asistir al primer ciclo de la escuela secundaria que no asisten; porcentaje de niños en edad de asistir al segundo ciclo de la escuela secundaria que no asisten; porcentaje de alumnos que superan el mínimo nivel de desempeño en pruebas estandarizadas en Matemática y Lengua al final del primer ciclo de la escuela secundaria; tasa de matriculación bruta en la educación terciaria; proporción de mayores de 25 años con terciario completo; proporción del gasto público en educación respecto del PBI; años de escolaridad obligatoria y garantizada por el Estado; años de escolaridad alcanzados por los mayores de 25 años.