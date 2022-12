Mundial de Qatar 2022: Con las uñas cargadas de pasión

La labor, que sin temor alguno a errar, puede calificarse como artesanal. La intervención en las uñas de Vera tuvo retiro de esmaltado anterior, más el mantenimiento de sus esculpidas (extensiones de las naturales) y el diseño de Messi. Esas tareas, aproximadamente, llevaron más de tres horas de trabajo. El cálculo base comienza en los $2.500 y las caricaturas o diseños complejos se cobran por aparte desde $250, según la dificultad del mismo. Para la clienta, en su próxima visita al salón de belleza, el presupuesto no será problema porque su hijo Nahuel deberá costear el mantenimiento o renovación. “Hicimos una apuesta. El me dijo que si Argentina perdía porque yo me dibujaba a Messi, me arrancaba las uñas. Yo le dije que si ganaba, él me las pagaba la próxima vez que me toque”, relató Vera su anécdota de victoria.