Cartas de lectores: PAMI publicitario y real

Cuando la obra social de los jubilados y los que circunstancialmente la “administran” van por andariveles distintos, el objetivo se ve empañado, sin brindar los beneficios que los afiliados nos merecemos. Prueba elocuente es mi caso, que se publicó en cartas de lectores que de LA GACETA. El 09/11/2021 relaté las peripecias para recibir sin cargo gotas recetadas y el 25/03/2022 relaté las peripecias para que me dieran dos medicamentos recetados para un tratamiento postoperatorio. El 20/06/2022 me dirigí con una “Carta abierta” a la directora Ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, sobre las nuevas disposiciones bajo el nombre “La libertad de elegir”. Para mi sorpresa, el 04/04 recibí una llamada telefónica del PAMI Central y luego de burocráticas gestiones vía WhatsApp, se logró solucionar en mi caso particular parte de lo planteado, quedando pendiente la mayoría de los problemas de origen, entre otros: 1) La libre elección de médicos especialistas no es tal; se debe efectuar interminables trámites, sin tener acceso directo a los citados profesionales. 2) Durante varios meses al concurrir a la farmacia a retirar mis medicamentos del mes, me están cobrando reiteradamente medicamentos que están incluidos en el vademécum gratuito del PAMI. Como se podrá observar, ni con la intervención del PAMI Central, se puede recibir la atención que nos merecemos los jubilados. No bajaré los brazos y hago votos para que cada día, más jubilados sumen sus voces para lograr los objetivos propuestos en la administración de nuestra obra social por sus verdaderos dueños. Escribo la presente, porque el 05/12/2022, retiré de la farmacia las gotas que mencioné en la primera carta, ratificadas como gratuitas en el vademecum, por las que debí abonar el 40 %. La historia se repite; lo que publicitan nada tiene que ver con la realidad.