Rock: de los covers a los temas propios

Amaicha Rock and Blus es el nombre del festival que reunirá a Yarará del Desierto, Renata y Los Blues & Funky (foto) y El Negrex Delgado esta noche, desde las 20 en la Peña La 9 (frente a Vialidad Provincial, Amaicha). En la capital, a las 21 habrá metal con Estonia y Chakal en formato trío en el Resto Boris (Alberdi al 200). A las 22, Pato Herrero actuará en Pura Cultura Ciruja (Crisóstomo Álvarez y Pelegrini) con entrada gratis, y Fleko and the Trip estará en Magic Music Box (José Colombres 427), con Vipi Salas y Nico Olmedo de invitados, para presentar “El templo del dios solar”. Amplagas y Dolmen rendirán homenaje al rock nacional e internacional de los 80 y 90 en Robert Nesta Club (San Martín 1.129), desde las 23.