Cartas de lectores: línea fija

Mi madre de 88 años utiliza el servicio de llamadas a través del teléfono fijo ya que por su edad no puede hacer uso de un celular táctil; es el único medio que tiene para visitar a un par de amigas y saber sobre su familia, dónde anda y cómo andan; es por eso que sus llamadas son reiteradas y prolongadas durante el día para así poder distraerse e interactuar con los suyos. Pero para la empresa telefónica puede ser fraude ese tipo de distracción para ella, ya que eso me comunicaron cuando reclamé por la falta de servicio. Una pena que no consideren que existe una persona anciana o varias que siguen haciendo visitas por la línea fija; privarle de eso es un sinsentido como no saber que algún día estaremos en esa etapa de la vida.