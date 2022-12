Exposición inédita de cuatro grabadistas

- Lo mejor que nos pasó fue abrir las puertas con alcance a todo el NOA. Hemos tenido un año fantástico, inauguramos en abril y esta es la segunda muestra que montamos. Todavía estamos aprendiendo el oficio de galerista, haciendo nuevos clientes ya con un local a la calle, ya dejé de andar por todo el norte casa por casa; lo sigo haciendo en menor escala, pero ahora espero que me visiten a mí. No es fácil, pero incrementó la pasión en el aprendizaje, en el estudio, en el perfeccionamiento y en las ganas de seguir haciendo cosas. Fue extenuante por momentos; con mi socia María Lilia Peña nos preocupaba cuando no entraba nadie a la galería pero ahí es cuando pensamos en que no era una panadería de paso, sino un lugar atemporal como nos dijo una persona que vino: ver las joyas que uno tiene, el proceso de creación de cada una, y seguir haciendo estudios sobre lo que está expuesto es adentrarse en la cultura, la literatura, la historia, el arte.