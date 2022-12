Mundial de Qatar 2022: el técnico, el goleador y sus defensores, ¿de quiénes debe preocuparse la Selección Argentina ante Países Bajos?

Prueba de ello fue el primer gol, que se inició en los pies de Frenkie de Jong en su propia área chica. Otra fórmula que se repite son los debordes de Dumfries y el centro atrás para que algún otro volante, como fue el caso de Daley Blind en el segundo gol, no tenga más que empujarla. En ventaja, Países Bajos suele defenderse con el control de la pelota con una clara apuesta de quitarle ritmo al juego. No será un rival fácil. Su sueño sigue siendo romper el maleficio de no ser campeón mundial.