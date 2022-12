La historia de Argentina-Países Bajos en cuatro capítulos apasionantes, otro de relleno y un agregado llamativo

3) Francia 1998. Ese equipo lo tenía todo para pelearles el título a Francia y a Brasil, pero se quedó en cuartos de final al cabo de 90 minutos cruzados por la fatalidad. Cuando las cosas no van a salir se va conformando un aura negativa, una especie de nube negra que flota sobre las cabezas, lista para soltar rayos y centellas. Todo resultó vertiginoso en el Velodrome de Marsella: Kluivert pone en ventaja a Holanda, empata el “Piojo” López, Batistuta pega un terrible pelotazo en el palo, ellos se quedan con uno menos por la expulsión de Numan… La mano parecía venir derecha, sólo faltaba un esfuerzo. Entonces Ariel Ortega simula un penal, no se lo dan y le pega un cabezazo al arquero Van der Sar. Roja, los dos con 10. ¿Viene el alargue? Nada de eso. Minuto 90; Frank De Boer cruza la pelota desde su campo al área argentina. Roa no sale, Ayala queda en la duda y Bergkamp, en un pase de magia sólo posible entre los hechiceros más talentosos del mundo, entrega una definición asombrosa. 2 a 1; estupor, pesar, frustración y un rosario de calificativos similares sintetizaron aquella historia. Dirigida por Daniel Passarella, Argentina formó con Roa; Zanetti, Ayala, Sensini y Chamot (Balbo); Almeyda (Pineda), Simone y Verón; Ortega, Batistuta y Claudio López.