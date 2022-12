Marcar a Memphis, contener a Dumfries y cuidarse de Gakpo: tres claves contra Países Bajos

La ronda inicial no mostró lo mejor de Países Bajos, más allá de la previsible clasificación en el primer puesto. A Senegal lo doblegó recién en los minutos finales, al cabo de un partido bastante parejo, y con Ecuador empató tras ser superado en algunos pasajes. Cerró sin exigencias contra Qatar, el peor equipo del Mundial. Durante esos compromisos no fue un equipo intenso ni lúcido, más bien transitó el juego a un ritmo acompasado, carente de brillo. Sus figuras casi no aparecieron. Todo cambió contra Estados Unidos, el primer mano a mano decisivo. Los norteamericanos perdieron 3 a 1, pero le crearon varias situaciones de gol a Países Bajos, que respondió golpe por golpe. Ir ganando desde los 10 minutos, gracias a Memphis, tranquilizó a los de Van Gaal y les facilitó un poco las cosas.