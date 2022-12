Causa Vialidad: A qué hora se conocerá la sentencia a Cristina Kirchner

La audiencia comenzó a las 9.30 cuando Juan Carlos Villafañe, ex titular de Vialidad de Santa Cruz, tuvo la posibilidad de decir sus palabras finales. Repasó su carrera y dijo que si hubiese sabido de algún delito “hubiese sido el primero en actuar inmediatamente para que no sucediera”. “Lo único que tengo para ofrecerles a mis hijos es el haber actuado con la honestidad con la que he actuado en mi vida”, concluyó.