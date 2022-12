Delfino dirigió su primera práctica en San Martín: “Vamos a armar un buen equipo”

El entrenador está conforme con los pasos que viene dando desde que firmó su contrato. Él y Ferrero trabajan codo a codo para tratar de armar el mejor equipo posible y los trabajos de pretemporada ya están perfectamente diagramados. “Desde que llegué, me siento cómodo; muy bien. El club tiene una infraestructura acorde, rozando lo que es Primera División. Por ese motivo, no tenemos excusas para trabajar y lograr el objetivo que deseamos”, afirmó sabiendo que el margen de error es ínfimo, casi nulo. “Acá se valora sólo el resultado; no lo que se dice. Eso no es nada. Vamos a ser un equipo duro; que va a trabajar para lograr lo que todos queremos. Hay muchas formas para lograrlo y vamos a apuntar a eso”.