Cartas de lectores: Campo Norte

Los que vivimos en estos barrios, nos decepcionan los responsables de gobernar. Este predio hoy juntan vagos y alcohólicos, vendedores con sus parrillas portátiles dejando grasas y desperdicios, con quemas de árboles, todo gracias a las canchas de fútbol, la suciedad, y los viernes se suman feriantes. ¿Por qué en tanto espacio verde no piensan en un Centro Cívico, una sucursal bancaria, Anses, PAMI, un centro para jubilados? O mesas de juego de ajedrez, palitroques, una pista de patín, básquet… ¿Pero fútbol? ¿Sólo eso? Además hay usurpación de gran parte de este lugar con mallas y postes, la cual no entiendo... si es nuestro. De la comunidad de los barrios Casino, Echeverría, Muñecas. Lo peor es que no sabemos si es predio nacional, provincial, o municipal. ¿Quiénes se toman atribuciones de entregar y alambrar para los generadores de constantes peleas en reuniones futboleras?