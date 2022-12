Cartas de lectores: gran gala lírica

Tal cual titulara LA GACETA, “Una gala para disfrutar en el San Martín” (02/12), tuvimos el privilegio de presenciar la magistral actuación de los Cuerpos Estables de la Provincia, conducidos por el Maestro Jorge Bulacia Soler, ante el brillante programa seleccionado para esta oportunidad, de lo más selecto del repertorio de la mejor música clásica para Orquesta Sinfónica, Coros y solistas. Me sorprendieron gratamente con sus brillantes actuaciones y me hicieron rememorar a las grandes orquestas de Europa con sus conciertos de fin de año, en los que se interpreta tradicionalmente la Marcha a Radetzky`de Richard Strauss, incorporando la entusiasta participación con las palmas de sus manos del público que colmaba a pleno la sala. Y la finalización con la espléndida interpretación por todos los Cuerpos Estables de “El coro de los esclavos hebreos”, “Va Pensiero” de la ópera “Nabucco” de Giuseppe Verdi, un verdadero himno a la libertad, que fue coronada con la ovación de pie de todo el emocionado público presente. Debo destacar y agradecer a las autoridades del Ente Cultural de Tucumán, en la persona de su presidente Dr. Martín Ruiz Torres, quien nos ha permitido durante todo el corriente año cultural 2022, disfrutar de los más variados espectáculos de gran calidad accesibles a todo público con entrada libre, lo que se vio coronado por la masiva presencia del público. Hago votos para que esta gala final sea la coronación de un fructífero año de hermosos espectáculos brindados a todos los que amamos el arte en todas sus expresiones, música, danza, teatro, canto, etc. para que sea el preludio de una excelente programación para el próximo año 2023. Al agradecer a LA GACETA que me permite expresarme y desear a todos los elencos, y personal dedicados a esta loable actividad cultural, como así también a todo el público de la cultura y en general a todos los tucumanos un muy Feliz Año 2022..