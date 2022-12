Juicio contra José Orellana: el miércoles se conocería la sentencia

“Soy incapaz de pedirle algo a una mujer, ni a nadie, a cambio de algo. Lo aprendí en la familia”, dijo el diputado a este diario en una entrevista de 2016. En esa nota aseveró que la verdad se aclararía pronto. “Es imposible que sea yo; es una versión sacada de todo contexto, no tengo empleada en Diputados ni conozco alguna empleada, ni se de alguien que me haya hecho una denuncia por insinuarme, es una confusión, porque es imposible”, añadió. La denuncia no le impidió seguir en el cargo y luego ser electo intendente en 2019.