“El Tuerto” Talavera: un protagonista de la historia provincial

El 13 de febrero de 1867, la Sala acordaba la licencia del gobernador Wenceslao Posse, quien saldría con el ejército tucumano a enfrentar a los federales rebeldes, comandados por Felipe Varela en La Rioja. El 16, se designó gobernador Interino a don Ángel Arcadio Talavera, a la sazón tío de don Wenceslao. Talavera tenía un programa simple: “A los liberales adictos a la actualidad de la República los he de balear cuando llegue el caso y a los pocos majaderos que forman sus castillos en el aire, soñando con el triunfo de los reaccionarios de Cuyo, los he de ahorcar”. Claramente era un hombre que no se andaba con vueltas y en su mensaje dejaba bien establecido su carácter (Marcos Paz; Universidad Nacional de la Plata, Archivo del Coronel Dr. Marcos Paz; Carta de Talavera a Paz 25/II/1867).