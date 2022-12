Cartas de Lectores II: afrontar el futuro

La herencia envenenada que le va a dejar el kirchnerismo al próximo gobierno será muy pesada, y revertir esta caída libre y acelerada será una tarea titanica. Exige generar un profundo cambio de expectativas y definir incentivos con un horizonte de certidumbre que potencie las actividades productivas y exportadoras. No basta con gestionar mejor lo existente. Es indispensable reducir el tamaño del Estado, modificar la coparticipación, abrir la economía, eliminar privilegios, desregular actividades y reformar el régimen laboral. Hacer un culto de la seguridad jurídica. Todo esto tendrá un costo que requiere una voluntad política muy fuerte, para recrear confianza, equilibrar las cuentas, reducir la inflación y con ella la pobreza, y lograr mejores ingresos y mayores oportunidades laborales. Si no se hace, tendremos otro ajuste doloroso e inútil como el que hoy sufren asalariados y jubilados. Pero no basta con anunciar un programa consistente, sino que tiene que ser creíble. Y para eso se necesitará consensos, unidad en la oposición, poner el programa delante de los nombres, y explicar cómo se va a hacer. Así podremos recuperar la moneda y evitar que Argentina se caiga del mapa. Hoy no hay plan ni medidas de fondo, tan solo un intento de patear la pelota hacia adelante con la ayuda de la distracción del mundial, y de la genialidad de Messi y sus compañeros. Es hora de revertir años de corrupción y clientelismo usufructuando la pobreza y la miseria. Es inadmisible que planes sociales vayan a personas que no lo necesitan. Y por otro lado la falta de ejemplos que tiene la ciudadanía. Este sistema quita dignidad a las personas y les impide salir del pozo en que las tiró el propio Estado con las políticas erradas y corruptas. Argentina perdió enormes oportunidades, con precios internacionales muy buenos. Pero el Gobierno castigó con enormes impuestos al campo. Habló de “renta inesperada”, pero ahora tenemos una “sequía inesperada”. La cosecha de trigo que se estimaba en 24 millones de ton, difícilmente llegue a 12 millones de ton. Y no sabemos qué va a pasar con el maíz y la soja. El sector productivo exportador que provee dólares al país que no los tiene, además de la carga impositiva sufre la depreciación del peso. No será fácil para el próximo gobierno, pero es hora de empezar a revertir tantos años de clientelismo, corrupción y decadencia.